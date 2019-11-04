Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання

Після того, як 18 жовтня Верховна Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання на позачерговому засіданні уряду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Сьогодні (3 листопада) ми прийняли проект бюджету-2020 до другого читання, обробивши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО (Рада національної безпеки і оборони) та комісії по розподілу коштів на інвестпроекти, бюджет прийнято з доопрацюванням. Ми завершимо і швидше передамо документ у Верховну Раду", - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Також Маркарова підкреслила, що після передачі проекту в Раду, люди зможуть з ним ознайомитися.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%.

Нагадаємо, Гончарук очікує від легалізації грального бізнесу прибуток більше двох млрд гривень до бюджету.

Повернення в держвласність "Укртелекому" нівелює результати приватизації 2020, адже інвестору з держбюджету доведеться виплатити майже весь обсяг коштів, що планується отримати від продажу об'єктів наступного року.

Тим часом, РНБО прийняла пропозиції до проекту держбюджету на 2020 рік щодо фінансування нацбезпеки і оборони.