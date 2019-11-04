подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют после выходных
04 ноября 2019, понедельник, 05:55 249
Политика 2019-11-04T05:55:01+02:00
Українські Новини
НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют после выходных

НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют после выходных

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны. Фото: prozoro.info
Гривны. Фото: prozoro.info

После обвала гривны на межбанке Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 ноября, на 8,10 коп. до 24,7381 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3203,8669
100 долларов США 2473,8144
100 швейцарских франков 2502,1174
1000 иен 228,8119
10 российских рублей 3,8634
100 евро 2755,5819

Как сообщали Українські Новини, в первый день ноября доллар подешевел. Также российский рубль обвалился в киевских обменниках перед выходными.

С 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Тем временем JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года, а НБУ продолжает скупать валюту на межбанке.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс курс рубля курс доллара Курс евро курс швейцарских франков курс иен курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют после выходных 05:55
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:55
Задержание подозреваемых в похищении людей в Николаеве. Фото: Нацполиция
Похищение людей в Николаеве: суд арестовал 3 подозреваемых 23:25
Путин готов к встрече "нормандской четверки" 22:54
Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским 21:57
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok