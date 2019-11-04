НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют после выходных

После обвала гривны на межбанке Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 ноября, на 8,10 коп. до 24,7381 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3203,8669 100 долларов США 2473,8144 100 швейцарских франков 2502,1174 1000 иен 228,8119 10 российских рублей 3,8634 100 евро 2755,5819

Как сообщали Українські Новини, в первый день ноября доллар подешевел. Также российский рубль обвалился в киевских обменниках перед выходными.

С 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Тем временем JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года, а НБУ продолжает скупать валюту на межбанке.