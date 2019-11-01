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01 ноября 2019, пятница, 12:10 201
Политика 2019-11-01T12:17:21+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил предпринимателя Сопеля тернопольским губернатором

Зеленский назначил предпринимателя Сопеля тернопольским губернатором

Тернопольская ОГА, Владимир Зеленский, Игорь Сопель
Игорь Сопель. Фото: Фейсбук/Игорь Сопель
Игорь Сопель. Фото: Фейсбук/Игорь Сопель

Президент Владимир Зеленский, который сегодня посетил Тернополь, назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Зеленский представил его в ходе поездки в Тернопольскую область, передают Українськi Новини.

45-летний предприниматель Сопель с 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове.

Как сообщали Українськi Новини, первый зампредседателя Ровенской обладминистрации Ундир ушел в декрет до мая 2020.

Также 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.

Ранее Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации Шаталову, которая с апреля 2017 года до назначения и.о. главы Одесской обладминистрации занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.

Кроме того, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Больше новостей о: Тернопольская ОГА Владимир Зеленский Игорь Сопель

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