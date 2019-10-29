В ОБСЕ заявили о подготовке большого обмена пленными

Гуманитарная подгруппа контактной группы на заседании в Минске во вторник, 29 октября, продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает беларусское издание Белта.

По его словам, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.

Кроме того, участники политической рабочей подгруппы сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера. Ранее также журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

Следующее заседание в Минске состоится 12 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.