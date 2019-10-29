В ОБСЄ заявили про підготовку великого обміну полоненими

Гуманітарна підгрупа контактної групи на засіданні в Мінську у вівторок, 29 жовтня, продовжила дискусію щодо обміну полоненими. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик, передає білоруське видання Белта.

За його словами, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін полоненими.

Крім того, учасники політичної робочої підгрупи сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмайєра. Раніше також журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра".

Наступне засідання в Мінську відбудеться 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар. Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.