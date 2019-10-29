Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск

Добровольцы, которые находятся в Золотом и выступают против разведения сил на Донбассе, намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск, также они утверждают, что ночью населенный пункт был обстрелян противником. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Последний блокпост. Нет капитуляции.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью. 7 дней, и даже одного дня тишины нет. Отводить наши войска сейчас - это преступление", - сказано в видеообращении.

Если власть отведет войска, добровольцы останутся в Золотом. По их утверждению, "для защиты местных жителей".

"Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в село заходят диверсионные группы сепаратистов. Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в обнародованном заявлении.

Вчера к добровольцам в Золотое прибыла полиция.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

А в Золотом началось разведение войск.

1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).