подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 16:15 173
Политика 2019-10-29T16:25:50+02:00
Українські Новини
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск

Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск

Добровольцы, война на Донбассе, Разведение войск

Добровольцы, которые находятся в Золотом и выступают против разведения сил на Донбассе, намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск, также они утверждают, что ночью населенный пункт был обстрелян противником. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Последний блокпост. Нет капитуляции.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью. 7 дней, и даже одного дня тишины нет. Отводить наши войска сейчас - это преступление", - сказано в видеообращении.

Если власть отведет войска, добровольцы останутся в Золотом. По их утверждению, "для защиты местных жителей".

"Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в село заходят диверсионные группы сепаратистов. Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в обнародованном заявлении.

Вчера к добровольцам в Золотое прибыла полиция.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговорами войну закончить нельзя.

А в Золотом началось разведение войск.

1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).

Больше новостей о: Добровольцы война на Донбассе Разведение войск

Архив
Новости
"Метинвест" направит 400 млн долларов в экологическую модернизацию Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога 16:30
Финкомитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Гончаруком и бизнесом 16:19
ГБР расследует халатность должностных лиц Службы внешней разведки 16:18
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Портнов намерен открыть в Станице Луганской юридический офис, где людям будут оказывать бесплатную помощь 15:57
больше новостей
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Субсидии пересчитывают не всем: украинцы проверяют, не отобрали ли помощь 19:26
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
ГБР расследует возможную причастность харьковских полицейских к угону автомобиля жителя Киева, - Варченко 19:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok