Неделя в Украине началась с падения курса евро и доллара

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 25 октября на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,93 коп. до 24,8276 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,23 коп. до 27,4444 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,67 коп. до 27,9891 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8276 25,2006 27,4444 27,9891 3,53 3,96 Максимальный 25,0500 25,4000 27,5500 28,2500 3,83 4,20 Минимальный 24,4000 25,0800 27,0000 27,7500 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.

Ранее Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Кроме того, НБУ повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а также заверил что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен никак не повлияет на инфляцию.