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22 октября 2019, вторник, 18:19 37
Финансы 2019-10-22T18:20:41+03:00
Українські Новини
Банкнота в тысячу гривен выйдет на этой неделе

Банкнота в тысячу гривен выйдет на этой неделе

НБУ, Валюта, Банкнота, Владимир Вернадский, 1000 гривен

Национальный банк Украины планирует выпустить банкноту номиналом в тысячу гривен уже 25 октября 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Банкнота 1000 грн. Фото: НБУБанкнота 1000 грн. Фото: НБУ

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

Отмечается, что учитывая рост уровня доходов и цен, у украинцев появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен.

Последний раз Национальный банк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад – в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала.

Кроме того, изменилась и структура банкнот в обращении. Сейчас более 55 % из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривен, и еще треть – на банкноты номиналом 200 гривен. Учитывая мировой опыт, такое приближение до 50 % может свидетельствовать о необходимости введения высшего номинала.

Как сообщали Українські Новини, можно посмотреть процесс печати купюр номиналом в 1000 гривен. Также в НБУ заверили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен никак не повлияет на инфляцию. Тем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.

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