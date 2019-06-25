Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию, - НБУ

Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Яков Смолий, передают Українські Новини.

"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сообщил Смолий.

Также Смолий отметил, что Нацбанк не видит рисков давления на курс гривны и увеличения ОВГЗ .

"Портфель сейчас является диверсифицированным. Резкого давления на рынок мы не видим", - сообщил он.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обращении.

А в соцсетях, тем временем, так не думают.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.