Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию, - НБУ

Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.\r\nОб этом сообщил журналистам глава Национального банка Яков Смолий, передают Українські Новини.\r\n"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сообщил Смолий.\r\nТакже Смолий отметил, что Нацбанк не видит рисков давления на курс гривны и увеличения ОВГЗ .\r\n"Портфель сейчас является диверсифицированным. Резкого давления на рынок мы не видим", - сообщил он.\r\nПо его словам, речь не идет об увеличении денег в обращении.\r\nА в соцсетях, тем временем, так не думают.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.\r\nВ Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\n17 декабря 2018 Национальный банк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.