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28.10.19 13:00 Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

28 жовтня 2019, понеділок, 10:45 15
Фінанси 2019-10-28T12:30:04+02:00
Українські Новини
Тиждень в Україні почався з падіння курсу євро і долара

Тиждень в Україні почався з падіння курсу євро і долара

Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 25 жовтня на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,93% до 24,8276 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,23 коп. до 27,4444 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,67% до 27,9891 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,8276 25,2006 27,4444 27,9891 3,53 3,96
Максимальний 25,0500 25,4000 27,5500 28,2500 3,83 4,20
Мінімальний 24,4000 25,0800 27,0000 27,7500 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1000 гривень. Фінансисти пояснили, навіщо в Україні вводять купюру в 1000 гривень і як це відобразиться на економіці країни.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Крім того, НБУ підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а також запевнив що випуск банкноти в 1 тисячу гривень ніяк не вплине на інфляцію.

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