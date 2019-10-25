Доллар перед выходными снова подскочил: почем продают валюту в киевских обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 октября на 9,14 коп. до 25,2173 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,80 коп. до 24,8480 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,10 коп. до 27,4990 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,28 коп. до 28,0377 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8480 25,2173 27,4990 28,0377 3,50 4,00 Максимальный 25,0000 25,4000 27,7000 28,2500 3,83 5,00 Минимальный 24,4000 25,0900 27,0000 27,8000 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 октября, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD.

Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 3,5% в 2019 году и сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3%.