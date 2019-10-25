Милованов хоче залучити Вєрку Сердючку до популяризації земельної реформи, - депутат

Міністр економіки Тимофій Милованов має намір залучити співака Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, до популяризації земельної реформи.

Про це депутат Ради від партії "Слуга народу" і журналіст Олександр Дубинський повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Забув вам розповісти про ідею залучити Сердючку до популяризації земельної реформи. Цю ідею Милованов озвучив інвесторам у Вашингтоні", - розповів Дубинський.

Він додав, що коли інвестори поцікавилися, хто така Вєрка Сердючка, Милованов відповів: "local lady Gaga" (місцева Леді Гага).

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський назвав Милованова дебілом і засмутився. Пізніше Милованов відповів, що не приховує того, що він дебіл, однак додав, що пожартував. Тим часом Милованов виправдовує використання "чорних грошей" в політиці.

Крім того, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат в Україні.

Раніше Милованов заявив, що вважає книги розвагою, а не освітою і отримав зарплату в 12 тисяч гривень за вересень.