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25 жовтня 2019, пʼятниця, 11:45 14
Кабмін 2019-10-25T12:00:38+03:00
Українські Новини
Милованов хоче залучити Вєрку Сердючку до популяризації земельної реформи, - депутат

Милованов хоче залучити Вєрку Сердючку до популяризації земельної реформи, - депутат

Олександр Дубинський, Тимофій Милованов, земельна реформа, Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка.
Вєрка Сердючка.

Міністр економіки Тимофій Милованов має намір залучити співака Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, до популяризації земельної реформи.

Про це депутат Ради від партії "Слуга народу" і журналіст Олександр Дубинський повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Забув вам розповісти про ідею залучити Сердючку до популяризації земельної реформи. Цю ідею Милованов озвучив інвесторам у Вашингтоні", - розповів Дубинський.

Він додав, що коли інвестори поцікавилися, хто така Вєрка Сердючка, Милованов відповів: "local lady Gaga" (місцева Леді Гага).

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський назвав Милованова дебілом і засмутився. Пізніше Милованов відповів, що не приховує того, що він дебіл, однак додав, що пожартував. Тим часом Милованов виправдовує використання "чорних грошей" в політиці.

Крім того, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат в Україні.

Раніше Милованов заявив, що вважає книги розвагою, а не освітою і отримав зарплату в 12 тисяч гривень за вересень.

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