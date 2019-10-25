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25 октября 2019, пятница, 05:55 360
Финансы 2019-10-25T05:55:01+03:00
Українські Новини
Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 октября, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD после того, как курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3238,8031
100 долларов США 2511,4112
100 швейцарских франков 2536,2541
1000 иен 231,2344
10 российских рублей 3,9327
100 евро 2794,6984

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стремительно валится вниз. Также НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд и эксперты дали прогноз курса валют до конца года.

Кроме того, Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 3,5% в 2019 году и сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3%.

Тем временем  Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%.

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