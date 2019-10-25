Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 октября, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD после того, как курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3238,8031 100 долларов США 2511,4112 100 швейцарских франков 2536,2541 1000 иен 231,2344 10 российских рублей 3,9327 100 евро 2794,6984

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стремительно валится вниз. Также НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд и эксперты дали прогноз курса валют до конца года.

Кроме того, Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 3,5% в 2019 году и сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3%.

Тем временем Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%.