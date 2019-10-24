Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого ранее допросило НАБУ, сдал свой загранпаспорт.

Об этом сообщает телеграм-канал "UN-Сливы и груши".

"Гладковський наконец сдал паспорта для выезда за границу. Это был последний долг, который он должен был выполнить по решению суда", - сказано в сообщении.

Также канал сообщает, что апелляцию на арест и залог в 10,6 млн гривен Гладковський еще не подал.

Как сообщали Українські Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Тем временем, генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Пашинского (фракция "Народный фронт") и Гладковского. Также Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.