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  • Пусть тебя приснится Пальма-де-Майорка: Гладковский сдал загранпаспорт
24 октября 2019, четверг, 09:43 576
Политика 2019-10-24T09:57:13+03:00
Українські Новини
Пусть тебя приснится Пальма-де-Майорка: Гладковский сдал загранпаспорт

Пусть тебя приснится Пальма-де-Майорка: Гладковский сдал загранпаспорт

Залог, Апелляция, Олег Гладковский
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого ранее допросило НАБУ, сдал свой загранпаспорт. 

Об этом сообщает телеграм-канал "UN-Сливы и груши".

"Гладковський наконец сдал паспорта для выезда за границу. Это был последний долг, который он должен был выполнить по решению суда", - сказано в сообщении.

Также канал сообщает, что апелляцию на арест и залог в 10,6 млн гривен Гладковський еще не подал.

Как сообщали Українські Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Тем временем, генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Пашинского (фракция "Народный фронт") и Гладковского. Также Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

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