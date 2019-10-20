Они связаны: Рябошапка сделал скандальное заявление о делах Гладковского и Пашинского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Пашинского (фракция "Народный фронт") и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который продолжает голодать.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV, передают Українськi Новини.

"Даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал он.

Также Рябошапка отметил, что в течение определенного времени процессуальные решения могут появиться в других делах, в которых фигурирует Пашинский.

Как сообщали Українськi Новини, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

18 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского, который продлится до 4 декабря. Рябошапка допускает сообщение Пашинскому 3 новых подозрений в уголовных преступлениях.