підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 09:43 4
Політика 2019-10-24T09:57:01+03:00
Українські Новини
Гладковський здав закордонний паспорт

Гладковський здав закордонний паспорт

Грошова застава, Олег Гладковський, Закордонний паспорт
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, якого раніше допитало НАБУ, здав свій закордонний паспорт.

Про це повідомляє телеграм-канал "UN-Сливи та груші".

"Гладковський нарешті здав паспорти для виїзду за кордон. Це був останній борг, який він повинен був виконати за рішенням суду", - сказано в повідомленні.

Також канал повідомляє, що апеляцію на арешт і заставу в 10,6 млн гривень Гладковський ще не подав.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковскому вручили два підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковскому, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Тим часом, генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти колишнього депутата Верховної Ради Пашинського (фракція "Народний фронт") і Гладковського. Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

Більше новин про: Грошова застава Олег Гладковський Закордонний паспорт

Архів
Новини
Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко 10:05
Гладковський здав закордонний паспорт 09:43
ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка 09:42
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з загиблим ветераном АТО "Сенсеєм" 09:15
ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: rv.dsns.gov.ua
Автобус "Київ-Варшава" в Рівненській області зіткнувся з вантажівкою, є загиблий і травмовані 09:10
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат 12:14
більше новин
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "Л/ДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО "Сенсея" 11:19 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok