Гладковський здав закордонний паспорт

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, якого раніше допитало НАБУ, здав свій закордонний паспорт.

Про це повідомляє телеграм-канал "UN-Сливи та груші".

"Гладковський нарешті здав паспорти для виїзду за кордон. Це був останній борг, який він повинен був виконати за рішенням суду", - сказано в повідомленні.

Також канал повідомляє, що апеляцію на арешт і заставу в 10,6 млн гривень Гладковський ще не подав.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковскому вручили два підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковскому, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Тим часом, генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти колишнього депутата Верховної Ради Пашинського (фракція "Народний фронт") і Гладковського. Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.