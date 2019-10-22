НАБУ допросило Гладковского

До того, как бывший первый заместитель секретаря Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из СИЗО, но продолжил голодовку, он также дал показания Национальному антикоррупционному бюро. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Волынец. "Допрос был. Он состоялся 18 октября", - сказал адвокат. По его словам, по сути как такого допроса не было, поскольку все сводилось к тому, что вопросы Гладковскому задавал только адвокат. Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен. Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Пашинского (фракция "Народный фронт") и Гладковского. Также Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога. Также Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодать. Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).