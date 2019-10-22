НАБУ допросило Гладковского

До того, как бывший первый заместитель секретаря Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из СИЗО , но продолжил голодовку, он также дал

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Допрос был. Он состоялся 18 октября", - сказал адвокат.

По его словам, по сути как такого допроса не было, поскольку все сводилось к тому, что вопросы Гладковскому задавал только адвокат. Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Пашинского (фракция "Народный фронт") и Гладковского. Также Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

Также Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодать. Ранее Гладковскому вручили два подозрения.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).