НАБУ допитало Гладковського

До того, як колишній перший заступник секретаря Національної безпеки і оборони Олег Гладковський вийшов з СІЗО , але продовжив голодування, він також дав

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

"Допит був. Він відбувся 18 жовтня", - сказав адвокат.

За його словами, по суті як такого допиту не було, оскільки все зводилося до того, що питання Гладковському ставив лише адвокат. Гладковський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти колишнього депутата Верховної Ради Пашинського (фракція "Народний фронт") і Гладковського. Також Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

Тим часов Гладковський не згоден з рішенням суду і продовжує голодувати. Раніше Гладковському вручили два підозри.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).