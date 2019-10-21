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21 октября 2019, понедельник, 16:00 640
Президент 2019-10-21T16:00:38+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка

Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка

СНБО, Владимир Зеленский, Сергей Демедюк

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Демедюка.

Об этом говорится в указе Президента №765 от 21 октября, передают Українськi Новини.

До назначения в СНБО Демедюк работал начальником департамента киберполиции Национальной полиции.

До этого он был начальником управления борьбы с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский вывел бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка из состава СНБО и ввел секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее, 27 сентября, Данилюк подал в отставку, а 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО.

Кроме того, стало известно, что перед уходом из СНБО Данилюк отгулял отпуск на 15 тыс. гривен. Заработная плата Данилюка за сентябрь 2019 составляла 70 525 гривен, из которых 15 тысяч гривен - отпускные. 

Тем временем Данилюк называет причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка.

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