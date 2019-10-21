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21 жовтня 2019, понеділок, 16:00 13
Президент 2019-10-21T19:00:05+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника департаменту кіберполіції Демедюка

Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника департаменту кіберполіції Демедюка

РНБО, Володимир Зеленський, Сергій Демедюк

Президент Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Демедюка.

Про це йдеться в указі Президента №765 від 21 жовтня, передають Українські Новини.

До призначення в РНБО Демедюк працював начальником департаменту кіберполіції Національної поліції.

До цього він був начальником управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вивів колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка зі складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.

Раніше, 27 вересня, Данилюк подав у відставку а 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО.

Крім того, стало відомо, що перед відходом з РНБО Данилюк відгуляв відпустку на 15 тис. гривень. Заробітна плата Данилюка за вересень 2019 становила 70 525 гривень, з яких 15 тисяч гривень - відпускні.

Тим часом Данилюк називає причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.

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