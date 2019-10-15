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15 октября 2019, вторник, 16:35 291
Политика 2019-10-15T17:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский вывел Данилюка из состава СНБО и ввел Данилова

Зеленский вывел Данилюка из состава СНБО и ввел Данилова

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка из состава СНБО и ввел секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом говорится в указе Президента №752 от 15 октября, передают Українськi Новини.

Также Зеленский ввел в состав СНБО председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Кроме того, он утвердил в персональном составе СНБО заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы.

27 сентября Данилюк подал в отставку, а 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО.

3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова, который до этого был заместителем Данилюка в Совете.

Данилюк связывает свое увольнение с Приватбанком и считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, с которым у него были "напряженные отношения", также должен подать в отставку.

Больше новостей о: СНБО Александр Данилюк Владимир Зеленский Алексей Данилов

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