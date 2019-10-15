Зеленский вывел Данилюка из состава СНБО и ввел Данилова

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка из состава СНБО и ввел секретаря СНБО Алексея Данилова.\r\nОб этом говорится в указе Президента №752 от 15 октября, передают Українськi Новини.\r\nТакже Зеленский ввел в состав СНБО председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.\r\nКроме того, он утвердил в персональном составе СНБО заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ Владислава Бухарева.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы.\r\n27 сентября Данилюк подал в отставку, а 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО.\r\n3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова, который до этого был заместителем Данилюка в Совете.\r\nДанилюк связывает свое увольнение с Приватбанком и считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, с которым у него были "напряженные отношения", также должен подать в отставку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n