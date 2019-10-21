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  • Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в шутке о поджоге ее дома
21 октября 2019, понедельник, 12:37 25
Кабмин 2019-10-21T12:37:49+03:00
Українські Новини
Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в шутке о поджоге ее дома

Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в шутке о поджоге ее дома

Валерия Гонтарева, 95 квартал, веревки, Владимир Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального академического хора им. Григория Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он.

В последнем выпуске "Вечернего квартала" артист шоу Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" высмеяли поджог дома Гонтаревой в селе Гореничи, переделав текст песни на "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича".

Как сообщали Українські Новини, Коломойский прокомментировал поджог дома Гонтаревой. Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу. Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой. А также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Тем временем, хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева 95 квартал веревки Владимир Бородянский

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