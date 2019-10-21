"Вечерний квартал" высмеял поджог дома Гонтаревой: Коломойский сказал "Браво!"

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Как пишет Украинская правда, под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида", - завершили песню исполнители.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум" заявила: "Это стыд! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!".

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - сказал экс-глава НБУ.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата: "Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите".

При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.

Украинский олигарх Игорь Коломойский в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум" сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов Радио Свобода пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему "очень понравился". "По поводу того (понравилось - ред.), Что" сгорела от стыда ", - отметил он.

"Вам именно эта фраза понравилась?" - уточнила журналистка Радио Свобода. "Ну конечно!" - ответил Коломойский. Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерич".

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело? "- отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский прокомментировал поджог дома Гонтаревой. Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу. Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой. А также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.