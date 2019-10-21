Хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии 24 каналу прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – подчеркнул Коринец.

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

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Как сообщали Українські Новини, "Вечерний квартал" высмеял поджог дома Гонтаревой: Коломойский сказал "Браво!".

Напомним, что Хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.