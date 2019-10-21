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21 октября 2019, понедельник, 11:38 319
Общество 2019-10-21T12:14:27+03:00
Українські Новини
Хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро

Хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро

Валерия Гонтарева, Квартал 95, Поджог дома, Хор имени Веревки, Злорадство

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии 24 каналу прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – подчеркнул Коринец.

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

Как сообщали Українські Новини, "Вечерний квартал" высмеял поджог дома Гонтаревой: Коломойский сказал "Браво!".

Напомним, что Хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.

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