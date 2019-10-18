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18 октября 2019, пятница, 10:58 113 Документ
Судебная власть 2019-10-18T11:00:01+03:00
Українські Новини
ГПУ скрывает свои намерения насчет Порошенко

ГПУ скрывает свои намерения насчет Порошенко

Генпрокуратура, подозрение, Экс-Президент Украины, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Генеральная прокуратура отказалась официально сообщить, готовит ли ведомство подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко после того, как Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.

"Закон не предусматривает предоставление информации, которая будет создана в будущем", - говорится в ответе.

В связи с этим, предоставление информации о том, готовит ли ГПУ сообщение о подозрении Порошенко не является возможным.

Ранее источники Українських Новин сообщили, что Генеральная прокуратура готовит сообщение о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини,  адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что экс-Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе. Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, но ГБР не готовит подозрение Порошенко.

При этом Портнов заявил, что Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко.

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