ГПУ скрывает свои намерения насчет Порошенко

Генеральная прокуратура отказалась официально сообщить, готовит ли ведомство подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко после того, как Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.

"Закон не предусматривает предоставление информации, которая будет создана в будущем", - говорится в ответе.

В связи с этим, предоставление информации о том, готовит ли ГПУ сообщение о подозрении Порошенко не является возможным.

Ранее источники Українських Новин сообщили, что Генеральная прокуратура готовит сообщение о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что экс-Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе. Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, но ГБР не готовит подозрение Порошенко.

При этом Портнов заявил, что Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко.