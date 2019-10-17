В Украине появится орган, проверяющий все пенсии, пособия, льготы и стипендии

Верховная Рада предусмотрела создание центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной финансовой и бюджетной политики при осуществлении полномочий по верификации и мониторингу государственных выплат.

За принятие законопроекта №1231 в целом проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

При этом под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Задачами органа по верификации и мониторингу госвыплат является осуществление верификации достоверности информации, представленной реципиентами (получателями) при назначении, начислении и/или осуществлении госвыплат; обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга и обеспечения защиты информации, содержащейся в этой платформе; проведение мониторинга госвыплат по каждому реципиенту; предоставление органам, осуществляющим госвыплаты, рекомендаций по результатам проведения верификации выплат; проведение анализа учета предоставленных рекомендаций органами, осуществляющими госвыплаты.

При этом, верификация госвыплат осуществляется без участия чиновника на основе мониторинга баз данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров.

При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила вознаграждать обличителей коррупции.

Раньше Українські Новини писали, как переоформить субсидию не выходя из квартиры и о четырех топ-хитростях оформления субсидий среди украинцев. Также в мае финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов. Тем временем минимальная пенсия может вырасти в следующем году, а показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.