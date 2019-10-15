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15 жовтня 2019, вівторок, 16:08 9 Документ
Судова влада 2019-10-15T16:30:36+03:00
Українські Новини
Рябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє

Рябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не перевіряє діяльність колишнього генпрокурора Юрія Луценка.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

"Перевірки діяльності колишнього генерального прокурора Луценка Ю. В. на даний момент не проводяться", - йдеться у відповіді.

Генпрокуратура зазначає, що 9 вересня спеціальна комісія провела прийом-передачу справ, документів та майна відомства.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка скасував рішення колишнього генпрокурора Луценка про вилучення 20 кримінальних проваджень в управлінні спецрозслідувань Генпрокуратури.

А раніше Луценко з шаблею пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе".

9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії. Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон. Луценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської.

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