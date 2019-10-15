Рябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не перевіряє діяльність колишнього генпрокурора Юрія Луценка.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\n"Перевірки діяльності колишнього генерального прокурора Луценка Ю. В. на даний момент не проводяться", - йдеться у відповіді.\r\nГенпрокуратура зазначає, що 9 вересня спеціальна комісія провела прийом-передачу справ, документів та майна відомства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка скасував рішення колишнього генпрокурора Луценка про вилучення 20 кримінальних проваджень в управлінні спецрозслідувань Генпрокуратури.\r\nА раніше Луценко з шаблею пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії. Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон. Луценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської.