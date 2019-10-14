Активисты обклеили Офис Президента наклейками и скандировали "Зелю-геть"

Активисты обклеили листовками с надписями "Слава Украине" Офис Президента.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты пришли под Офис после окончания митинга "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности около 19:00.

Они обклеили фасад здания наклейками, скандировали "Зелю - геть".

Около 19:20 было объявлено об окончании акции.

Как сообщали Українськi Новини, митинг "Нет капитуляции" завершился на Майдане Незалежности, часть протестующих выдвинулась к Офису Президента.

Акция на Майдане началась в 17:30 и завершилась в 18:30.

В ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.

После окончания митинга часть протестующих решила выдвинуться к Офису Президента.



Ранее в Киеве прошел марш УПА. Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли. А также "Правый сектор" расклеил портреты погибших воинов в АТО.



Кроме того, в Киеве прошел марш в поддержку Маркива.



Тем временем в Киеве ограничили движение транспорта из-за шествий и футбола.





