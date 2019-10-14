Активисты обклеили Офис Президента наклейками и скандировали "Зелю-геть"

Активисты обклеили листовками с надписями "Слава Украине" Офис Президента.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАктивисты пришли под Офис после окончания митинга "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности около 19:00.\r\nОни обклеили фасад здания наклейками, скандировали "Зелю - геть".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОколо 19:20 было объявлено об окончании акции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, митинг "Нет капитуляции" завершился на Майдане Незалежности, часть протестующих выдвинулась к Офису Президента.\r\nАкция на Майдане началась в 17:30 и завершилась в 18:30.\r\nВ ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПосле окончания митинга часть протестующих решила выдвинуться к Офису Президента.Ранее в Киеве прошел марш УПА. Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли. А также "Правый сектор" расклеил портреты погибших воинов в АТО. Кроме того, в Киеве прошел марш в поддержку Маркива. Тем временем в Киеве ограничили движение транспорта из-за шествий и футбола.