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14 октября 2019, понедельник, 19:56 10
Общество 2019-10-14T19:59:26+03:00
Українські Новини
Активисты обклеили Офис Президента наклейками и скандировали "Зелю-геть"

Активисты обклеили Офис Президента наклейками и скандировали "Зелю-геть"

Митинг под ОП. Скриншот: трансляция/
Митинг под ОП. Скриншот: трансляция/"Радио Свобода"

Активисты обклеили листовками с надписями "Слава Украине" Офис Президента.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты пришли под Офис после окончания митинга "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности около 19:00.

Они обклеили фасад здания наклейками, скандировали "Зелю - геть".

Около 19:20 было объявлено об окончании акции.

Как сообщали Українськi Новини, митинг "Нет капитуляции" завершился на Майдане Незалежности, часть протестующих выдвинулась к Офису Президента.

Акция на Майдане началась в 17:30 и завершилась в 18:30.

В ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.

После окончания митинга часть протестующих решила выдвинуться к Офису Президента.


Ранее в Киеве прошел марш УПА. Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли. А также "Правый сектор" расклеил портреты погибших воинов в АТО

Кроме того, в Киеве прошел марш в поддержку Маркива

Тем временем в Киеве ограничили движение транспорта из-за шествий и футбола


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