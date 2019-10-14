Тысячи активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности

Около 10 тыс. активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Марш начался в 16:00 в парке Шевченко и завершился в 17:30 на Майдане Незалежности.

Митингующие выступают против разведения войск и "формулы Штайнмайера".

Активисты скандировали "Зелю - геть!" и "Перемога".

Также они скандировали "Дякуемо!" в честь воинов АТО.

Кроме того, марширующие зажгли файеры и дымовые шашки.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник марш УПА прошел в Киеве.

Акция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.

В марше приняли участие 12-15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".

Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.



Также "Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО.



Ранее в Киеве прошел марш в поддержку Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.





