Тысячи активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности

Около 10 тыс. активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности в Киеве.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nМарш начался в 16:00 в парке Шевченко и завершился в 17:30 на Майдане Незалежности.\r\nМитингующие выступают против разведения войск и "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАктивисты скандировали "Зелю - геть!" и "Перемога".\r\nТакже они скандировали "Дякуемо!" в честь воинов АТО.\r\n\r\nКроме того, марширующие зажгли файеры и дымовые шашки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в понедельник марш УПА прошел в Киеве.\r\nАкция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.\r\nВ марше приняли участие 12-15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".\r\nОни провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.Также "Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО. Ранее в Киеве прошел марш в поддержку Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n