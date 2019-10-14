Митинг "Нет капитуляции" продолжился под Офисом Зеленского

Митинг "Нет капитуляции" завершился на Майдане Незалежности, часть протестующих выдвинулась к Офису Президента.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с меств событий.

Акция на Майдане началась в 17:30 и завершилась в 18:30.

В ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.

После окончания митинга часть протестующих решила выдвинуться к Офису Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник марш УПА прошел в Киеве.

Акция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.

В марше приняли участие 12-15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".

Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.



В ходе митинга возле Офиса Президента "Правый сектор" расклеил портреты погибших в АТО военных на здании ОП.



Позже в Киеве начался марш против капитуляции. А после марша начался митинг против капитуляции на Майдане Незалежности.