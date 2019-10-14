Митинг "Нет капитуляции" продолжился под Офисом Зеленского

Митинг "Нет капитуляции" завершился на Майдане Незалежности, часть протестующих выдвинулась к Офису Президента.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с меств событий.\r\nАкция на Майдане началась в 17:30 и завершилась в 18:30.\r\nВ ходе митинга выступающие со сцены призывали власть не допустить капитуляции Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле окончания митинга часть протестующих решила выдвинуться к Офису Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в понедельник марш УПА прошел в Киеве.\r\nАкция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.\r\nВ марше приняли участие 12-15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОни провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.В ходе митинга возле Офиса Президента "Правый сектор" расклеил портреты погибших в АТО военных на здании ОП. Позже в Киеве начался марш против капитуляции. А после марша начался митинг против капитуляции на Майдане Незалежности.