Протестуючі обклеїли Офіс Президента наклейками і скандували "Зелю-геть"

Активісти обклеїли листівками з написами "Слава Україні" Офіс Президента.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти прийшли під Офіс після закінчення мітингу "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності близько 19:00.

Вони обклеїли фасад будівлі наклейками, скандували "Зелю - геть".

Близько 19:20 було оголошено про закінчення акції.

Як повідомляли Українські Новини, мітинг "Ні капітуляції" завершився на Майдані Незалежності, частина протестувальників рушила до Офісу Президента.

Акція на Майдані розпочалася в 17:30 і завершилася в 18:30.

В ході мітингу виступаючі зі сцени закликали владу не допустити капітуляцію України.

Після закінчення мітингу частина протестувальників вирішила висунутися до Офісу Президента.



Раніше у Києві пройшов марш УПА. Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі. А також "Правий сектор" розклеїв портрети загиблих воїнів в АТО.



Крім того, у Києві пройшов марш на підтримку Марківа.



Тим часом у Києві обмежили рух транспорту через ходу і футбол.