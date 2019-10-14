Протестуючі обклеїли Офіс Президента наклейками і скандували "Зелю-геть"

Активісти обклеїли листівками з написами "Слава Україні" Офіс Президента.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАктивісти прийшли під Офіс після закінчення мітингу "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності близько 19:00.\r\nВони обклеїли фасад будівлі наклейками, скандували "Зелю - геть".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБлизько 19:20 було оголошено про закінчення акції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мітинг "Ні капітуляції" завершився на Майдані Незалежності, частина протестувальників рушила до Офісу Президента.\r\nАкція на Майдані розпочалася в 17:30 і завершилася в 18:30.\r\nВ ході мітингу виступаючі зі сцени закликали владу не допустити капітуляцію України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПісля закінчення мітингу частина протестувальників вирішила висунутися до Офісу Президента.Раніше у Києві пройшов марш УПА. Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі. А також "Правий сектор" розклеїв портрети загиблих воїнів в АТО.Крім того, у Києві пройшов марш на підтримку Марківа.Тим часом у Києві обмежили рух транспорту через ходу і футбол.