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23 сентября 2019, понедельник, 21:40 148
Судебная власть 2019-09-23T22:15:01+03:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело о возможном получении Луценко взятки от экс-депутата Рады Шепелева

НАБУ закрыло дело о возможном получении Луценко взятки от экс-депутата Рады Шепелева

Юрий Луценко
Юрий Луценко

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном получении Юрием Луценко в должности министра внутренних дел взятки от бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование от 23.03.2017 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, то есть по факту получения в 2006 году Луценко взятки от Шепелева и последующей легализации доходов, полученных преступным путем.

В июне 2018 году суд возобновил следствие по этому делу, но потом его снова закрыли.

По данным СМИ, в заявлении в НАБУ Шепелев утверждал, что в 2006 году Луценко требовал у него $150 тыс. за прекращение проверок о наличии двойного гражданства (украинского и канадского).

Шепелев якобы передал указанную сумму главе МВД в его кабинете.

По словам бывшего парламентария, Луценко легализовал полученные деньги, купив элитную квартиру в жилом комплексе "Омега" в Ялте. Недвижимость сначала оформили на его жену Ирину Луценко, а затем на бухгалтера ее фирмы - Светлану Рыженко.

На данный момент закрытие дела обжалуется в суде.

В частности, 12 сентября Высший антикоррупционный суд поручил рассмотреть жалобу о законности закрытия дела Соломенскому райсуду Киева.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ откроет новое дело против Луценко.

Ранее НАБУ заявило, что действия Луценко делают невозможным привлечение лиц к уголовной ответственности за коррупцию на таможне.

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