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11 октября 2019, пятница, 21:51 249
Политика 2019-10-11T21:54:32+03:00
Українські Новини
На слушаниях в Конгрессе Йованович отвергла обвинения Луценко

На слушаниях в Конгрессе Йованович отвергла обвинения Луценко

Экс-посол США в Украине Мари Йованович отвергла обвинения бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что якобы указывала ему, против каких украинских деятелей нельзя вести расследования. Об этом говорится в подготовленной для выступления в Конгрессе речи Йованович, опубликованной газетой The Washington Post 11 октября.

Дипломат подчеркнула, что "никогда лично, или через кого-нибудь, или любым другим способом" не просила чиновников в Украине воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции.

"Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, недавно признал: упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивое. Это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отказался", – сказала она. 

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Кроме того, конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.

Тем временем Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.

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