Администратора отеля "Токио стар" отправили под ночной домашний арест

Киевский районный суд Одессы отпустил из-под стражи и отправил под ночной домашний арест администратора отеля "Токио стар" (Одесса), где в пожаре погибли человек, Ирину Паровик.

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.

Отмечается, что от следователя поступило ходатайство, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения администратору гостиницы "Токио стар", которую подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22:00 до 6:00). Женщина освобождена из-под стражи в зале суда", - сообщают в суде.

Также на нее возложены следующие обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, семьям погибших в жутком пожаре в "Токио стар" выплатят по 50 тыс. гривен, а дочь погибшей в пожаре в "Токио стар" иностранки требует $1 млн компенсации.

Ранее суд арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе, в которой сгорели люди. Также прокуратура объявила о подозрении инженеру гостиницы "Токио Стар" в Одессе.

Тем временем в Одессе суд арестовал мать двоих детей, как 3-го подозреваемого в пожаре в "Токио-стар".