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11 жовтня 2019, пʼятниця, 21:51 13
Політика 2019-10-11T21:55:25+03:00
Українські Новини
На слуханнях в Конгресі Йованович відкинула звинувачення Луценка і Джуліані

На слуханнях в Конгресі Йованович відкинула звинувачення Луценка і Джуліані

Екс-посол США в Україні Марі Йованович відкинула звинувачення колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що нібито вказувала йому, проти яких українських діячів не можна вести розслідування. Про це йдеться в підготовленій для виступу в Конгресі мови Йованович, опублікованій газетою The Washington Post 11 жовтня. 

Дипломат підкреслила, що "ніколи особисто, або через кого-небудь, або будь-яким іншим способом "не просила чиновників в Україні утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції". 

"Пан Луценко, колишній генпрокурор України, нещодавно визнав: згадка про те, що я створила або поширила список" непреследуемих ", абсолютно фальшиве. Це історія, від якої сам пан Луценко з тих пір відмовився", - сказала вона.Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови із Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Крім того, конгрес США зобов'яже Трампа розкрити документи по Україні.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку.

Тим часом Волкер і Йованович погодилися свідчити в справі про імпічмент Трампа.

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