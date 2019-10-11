В США по делу об импичменте дает показания экс-посол США в Украине Мари Йованович

Экс-посол США в Украине Мари Йованович пришла на закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору. Об этом сообщает Голос Америкив пятницу, 11 октября. \r\nЙованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.\r\nОтмечается, что она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.\r\nРанее СМИ сообщили, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.\r\nКроме того, конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине.\r\nРанее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.\r\nТем временем Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n