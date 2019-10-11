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  • В США по делу об импичменте дает показания экс-посол США в Украине Мари Йованович
11 октября 2019, пятница, 19:35 294
Политика 2019-10-13T19:45:08+03:00
Українські Новини
В США по делу об импичменте дает показания экс-посол США в Украине Мари Йованович

В США по делу об импичменте дает показания экс-посол США в Украине Мари Йованович

Экс-посол США в Украине Мари Йованович пришла на закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору. Об этом сообщает Голос Америкив пятницу, 11 октября. 

Йованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Отмечается, что она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

Ранее СМИ сообщили, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Кроме того, конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.

Тем временем Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.

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