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  • В США у справі про імпічмент дає свідчення екс-посол США в Україні Марі Йованович
11 жовтня 2019, пʼятниця, 19:35 7
Політика 2019-10-11T20:51:57+03:00
Українські Новини
В США у справі про імпічмент дає свідчення екс-посол США в Україні Марі Йованович

В США у справі про імпічмент дає свідчення екс-посол США в Україні Марі Йованович

Екс-посол США в Україні Марі Йованович прийшла на закриті слухання в комітетах Конгресу у закордонних справах, розвідці та нагляду. Про це повідомляє Голос Америки у п'ятницю, 11 жовтня.

Йованович прийшла давати свідчення в рамках розслідування з питання про імпічмент президента Дональда Трампа.

Зазначається, що вона з'явилася на слуханнях всупереч позиції Білого дому, який наполягає, щоб колишні і діючі співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням про можливий імпічмент президента.

Раніше ЗМІ повідомили, що Йованович відсторонили від посади після того, як вона стала наполягати на тому, що прохання адвоката Трампа Руді Джуліані про проведення розслідувань в Україні повинні передаватися по офіційних каналах.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Крім того, конгрес США зобов'яже Трампа розкрити документи по Україні.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепартаменту у справах України Волкер подав у відставку.

Тим часом Волкер і Йованович погодилися свідчити справі про імпічмент Трампа.

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