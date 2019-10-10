Точная дата встречи в "нормандском формате" будет известна на следующей неделе, - Зеленский

ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20

НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13

Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30

"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52