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10 октября 2019, четверг, 22:41 11
Внешняя политика 2019-10-10T22:42:15+03:00
Українські Новини
Точная дата встречи в "нормандском формате" будет известна на следующей неделе, - Зеленский

Точная дата встречи в "нормандском формате" будет известна на следующей неделе, - Зеленский

Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча с лидерами стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в ноябре.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини.

"Это будет в этом году. Думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, когда состоится встреча в "нормандском формате".

Также Зеленский сообщил, точная дата встречи будет известна на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита"

Ранее Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

В то же время Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если мы хотим закончить войну.

Кроме того, Пристайко заявил, что Россия не заинтересована во встрече лидеров "нормандского формата".

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.

Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Больше новостей о: нормандский формат нормандская четверка Владимир Зеленский Пресс-марафон

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