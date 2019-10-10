Правоохоронці мають показати результат за гучними справами до листопада, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що дав термін правоохоронним органам до 1 листопада показати результат по резонансних справах. Про це він повідомив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"До 1 листопада правоохоронні органи мають показати результат за гучними справами", - сказав він. За його словами, проблема в тому, що гучні справи були розділені і розкидані по частинах по різним правоохоронним органам і зараз все збирається в єдине ціле.

Також Зеленський повідомив, що провів зустріч з начальником управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком у справах Євромайдана і питав про те, скільки потрібно часу для завершення всіх справ. За словами Президента, Горбатюк повідомив, що це займе роки.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що хотів прийти на прес-марафон у спортивній формі після пробіжки. Також перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей.

Тим часом Зеленський порадив жителям Донбасу розмовляти з телевізором, а журналісти вишикувалися в чергу на прес-марафон Зеленського.

Раніше прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону.

Українські Новини проводять онлайн прес-тур Зеленського.