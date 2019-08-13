Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции ведет расследование против Трубы.

Это уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.