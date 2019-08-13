Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЗаявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.\r\nОбвинения касаются того, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.\r\nДиректор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.\r\nИстец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.\r\nСуд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.\r\nСуд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции ведет расследование против Трубы.\r\nЭто уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.