Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що ні він, ні слідчі бюро не причетні до "зливу" інформації по справах після того, як ДБР виявило прослуховування ще в одному кабінеті

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"14 слідчих перевірили на поліграфі. Жоден слідчий, також як і директор, не причетні до розповсюдження будь-якої інформації", - сказав він.

Труба зазначив, що не знає, хто "зливає" інформацію по справах.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Також ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також у ДБР розповіли, що прослуховуваня зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круте прослуховування у себе в кабінеті.

Крім того, Труба заявив, що команда Порошенка хотіла через Конституційний суд прибрати його з посади. Раніше суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу проти Труби.