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09 жовтня 2019, середа, 13:00 14
Судова влада 2019-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР

Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР

Прес-конференція Труби.
Прес-конференція Труби.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що ні він, ні слідчі бюро не причетні до "зливу" інформації по справах після того, як ДБР виявило прослуховування ще в одному кабінеті.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"14 слідчих перевірили на поліграфі. Жоден слідчий, також як і директор, не причетні до розповсюдження будь-якої інформації", - сказав він.

Труба зазначив, що не знає, хто "зливає" інформацію по справах.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Також ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також у ДБР розповіли, що прослуховуваня зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круте прослуховування у себе в кабінеті.

Крім того, Труба заявив, що команда Порошенка хотіла через Конституційний суд прибрати його з посади. Раніше суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу проти Труби.

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