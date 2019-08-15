Труба заявил, что команда Порошенко хочет через Конституционный суд убрать его с должности

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет о намерении фракции бывшего Президента Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко" обратиться в Конституционный суд о признании неконституционным ряда положений закона о Государственном бюро расследований.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"В частности, там (во фракции) считают, что Президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня (Трубу) на должность", - написал он.

По его словам, комиссия выбирает не только руководство ГБР, но и 160 работников бюро руководящего звена и управления внутреннего контроля.

При этом он отметил, что закон о ГБР разрабатывали депутаты фракции Порошенко, голосовала за него вся его фракция, а он сам торжественно его подписал.

Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой определили его депутаты с партии "БПП" и вопросов к ней у экс-Президента не возникало.

"Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня (Трубу) для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня (Трубу) с должности. Пусть вот такой странный", - объясняет директор ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Позже суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.