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10 сентября 2019, вторник, 21:59 115
Политика 2019-09-10T21:59:06+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, почему Зеленский хочет уволить членов ЦИКа

В "Слуге народа" рассказали, почему Зеленский хочет уволить членов ЦИКа

Депутат Корниенко назвал причины увольнения членов ЦИКа
Депутат Корниенко назвал причины увольнения членов ЦИКа

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о причинах увольнения Президентом Владимиром Зеленским членов ЦИКа. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

Причиной увольнения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) является ряд фактов о ее бездействии на выборах Верховной Рады 21 июля.

"По информации, которой я владею, это те факты бездействия ЦИКа, которые были определены последними судебными решениями, и очень много судебных решений было, которые определяли неправомерность тех или других решений ЦИКа во время парламентских (выборов)", - сказал он.

Корниенко прогнозирует рассмотрение данного решения до 13 сентября, а новые кандидатуры будут внесены в Раду до 18 сентября.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИКа. Об этом сообщала руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

В августе текущего года, политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от ЦИК провести перевыборы в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области из-за выявленных тотальных фальсификаций и нарушений в процессе подсчета голосов, которые не позволяют установить результат народного волеизъявления в данном округе.

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