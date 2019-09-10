В "Слуге народа" рассказали, почему Зеленский хочет уволить членов ЦИКа

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о причинах увольнения Президентом Владимиром Зеленским членов ЦИКа. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

Причиной увольнения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) является ряд фактов о ее бездействии на выборах Верховной Рады 21 июля.

"По информации, которой я владею, это те факты бездействия ЦИКа, которые были определены последними судебными решениями, и очень много судебных решений было, которые определяли неправомерность тех или других решений ЦИКа во время парламентских (выборов)", - сказал он.

Корниенко прогнозирует рассмотрение данного решения до 13 сентября, а новые кандидатуры будут внесены в Раду до 18 сентября.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИКа. Об этом сообщала руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

В августе текущего года, политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от ЦИК провести перевыборы в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области из-за выявленных тотальных фальсификаций и нарушений в процессе подсчета голосов, которые не позволяют установить результат народного волеизъявления в данном округе.