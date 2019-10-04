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04 октября 2019, пятница, 17:10 62
Политика 2019-10-04T17:16:10+03:00
Українські Новини
ЦИК избрал главой Диденко

ЦИК избрал главой Диденко

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), членов которой сегодня назначила Верховная Рада, избрала своим председателем Олега Диденко.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українськi Новини.

Диденко 39 лет, имеет юридическое образование, назначен в ЦИК по квоте "Слуги народа".

Он работал в Центризбиркоме с апреля 2014 года, когда был назначен членом комиссии по квоте "Удара" Виталия Кличко".

В сентябре 2018 года Рада поменяла состав ЦИКа из-за истечения срока его полномочий, однако Диденко остался работать в новой комисси, поскольку был одним из двух членов, которые были назначены в старый состав позже и, соответственно, срок его полномочий еще не завершился.

До работы в ЦИКе он занимался частной юридической практикой, был исполнительным директором правоведческой группы "Коллегиум".

Также он был заместителем руководителя юридического департамента народного союза "Наша Украина" и помощником экс-депутатов Верховной Рады Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов. 12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

Ранее, 13 сентября, Рада распустила предыдущий ЦИК.

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