ЦИК избрал главой Диденко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), членов которой сегодня назначила Верховная Рада, избрала своим председателем Олега Диденко.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українськi Новини.\r\nДиденко 39 лет, имеет юридическое образование, назначен в ЦИК по квоте "Слуги народа".\r\nОн работал в Центризбиркоме с апреля 2014 года, когда был назначен членом комиссии по квоте "Удара" Виталия Кличко".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сентябре 2018 года Рада поменяла состав ЦИКа из-за истечения срока его полномочий, однако Диденко остался работать в новой комисси, поскольку был одним из двух членов, которые были назначены в старый состав позже и, соответственно, срок его полномочий еще не завершился.\r\nДо работы в ЦИКе он занимался частной юридической практикой, был исполнительным директором правоведческой группы "Коллегиум".\r\nТакже он был заместителем руководителя юридического департамента народного союза "Наша Украина" и помощником экс-депутатов Верховной Рады Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов. 12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее, 13 сентября, Рада распустила предыдущий ЦИК.