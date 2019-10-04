Рада назначила 17 новых членов ЦИК

Верховная Рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующие решения были приняты в пятницу 310-375 голосами при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

12 из них были предложены "Слугой народа": юрист и член политического совета партии "Укроп" Виталий Грень, главный консультант главного юридического управления аппарата Рады Александра Кармаза, сотрудница управления делами аппарата Рады и замначальника юридического отдела секретариата "Евросолидарности" Елена Гатауллина, управляющий делами исполнительного комитета Белоцерковского городского совета Киевской области Сергей Постивый, научный консультант Высшего административного суда Владимир Перепелюк, нотариус Оксана Боярчук, завкафедры конституционного права и теоретико-правовых дисциплин Открытого международного университета развития человека "Украина" Юрий Фрицкий, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Павел Любченко.

Также вновь назначены в ЦИК по квоте "Слуги народа" члены прежнего состава Центризбиркома Ирина Ефремова (входила по квоте "Народного фронта"), Олег Диденко (был от "Удара"), Андрей Евстигнеев ("Батьківщина") и Виталий Плукар ("Блок Петра Порошенко").

Два члена назначены по квоте "Оппозиционной платформы": заместителя руководителя секретариата ЦИКа Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Юрия Мирошниченко.

Кроме того, в ЦИК назначены бывший депутат Рады от БПП Юрий Буглак (совладелец "5 канала", экс-помощник Петра Порошенко и юрсоветник кондитерской корпорации Roshen) по квоте "Евросолидарности", главный консультант отдела представительства в судах секретариата ЦИКа Виктория Глущенко от "Батьківщини" и сооснователь гражданской сети "Опора", бывший заместитель министра образования и науки Андрей Гевко от "Голоса".

Рада досрочно уволила весь состав Центризбиркома 13 сентября.

Согласно законодательству, фракции были обязаны подать Президенту свои предложения относительно персонального состава новой комиссии не позднее 14 сентября.

На их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома.

В то же время, по данным агентства, Зеленский внес представление в Раду только в четверг, 3 октября.

После сложения несовместимых с должностью члена ЦИКа полномочий и принятия присяги руководство комиссии будет избрано тайным голосованием самими членами: сначала будет избран председатель, потом он внесет кандидатуры заместителей и секретаря.

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, что предыдущий состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Ранее, 13 сентября, Рада распустила ЦИК.