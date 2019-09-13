Рада распустила ЦИК

Верховная Рада досрочно уволила членов Центральной избирательной комиссии.\r\nЗа принятие проекта постановления №2127 проголосовали 341 депутат при минимально необходимых 300, передают Українськi Новини.\r\nВ проекте постановления предлагалось уволить 16 членов Центризбиркома в связи с мотивированным представлением Президента Владимира Зеленского.\r\nЗаместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Алина Загоруйко (фракция "Слуга Народа") сообщала, что Президент Владимир Зеленский в своем представлении об увольнении членов комиссии указал 28 решений ЦИКа, которые были оспорены в суде.\r\nДепутат отметила, что представление поступило в Раду 9 сентября и касается всех членов комиссии.\r\nСреди других причин Загоруйко называет необъективность в действиях Центризбиркома в определении ведомостей в биографии, в частности, кандидаты могли указывать неверную информацию.\r\nЗеленский в своем представлении указывал, что в одномандатных округах №169 и №198 ЦИК избирательно использовал законодательство при одинаковых обстоятельствах.\r\nТакже указывается неустановление результатов по одному округу после окончания избирательного процесса.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nУвольнение поддержали 244 депутатов от фракции "Слуга народа", 33 - от "Оппозиционной платформы - За життя", 20 - от "Всеукраинского объединения "Батьківщина", 15 - от группы "За будущее" и 29 внефракционных.\r\nПри этом фракции "Голос" и "Европейская солидарность" не поддержали законопроект.41 парламентарий проголосовали против.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 сентября комитет госвласти и регионального развития рекомендовал Раде уволить членов ЦИК.\r\nА 10 сентября Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИК.