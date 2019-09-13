Рада распустила ЦИК

Верховная Рада досрочно уволила членов Центральной избирательной комиссии.

За принятие проекта постановления №2127 проголосовали 341 депутат при минимально необходимых 300, передают Українськi Новини.

В проекте постановления предлагалось уволить 16 членов Центризбиркома в связи с мотивированным представлением Президента Владимира Зеленского.

Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Алина Загоруйко (фракция "Слуга Народа") сообщала, что Президент Владимир Зеленский в своем представлении об увольнении членов комиссии указал 28 решений ЦИКа, которые были оспорены в суде.

Депутат отметила, что представление поступило в Раду 9 сентября и касается всех членов комиссии.

Среди других причин Загоруйко называет необъективность в действиях Центризбиркома в определении ведомостей в биографии, в частности, кандидаты могли указывать неверную информацию.

Зеленский в своем представлении указывал, что в одномандатных округах №169 и №198 ЦИК избирательно использовал законодательство при одинаковых обстоятельствах.

Также указывается неустановление результатов по одному округу после окончания избирательного процесса.

(Новость дополнена подробностями)

Увольнение поддержали 244 депутатов от фракции "Слуга народа", 33 - от "Оппозиционной платформы - За життя", 20 - от "Всеукраинского объединения "Батьківщина", 15 - от группы "За будущее" и 29 внефракционных.

При этом фракции "Голос" и "Европейская солидарность" не поддержали законопроект.

41 парламентарий проголосовали против.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября комитет госвласти и регионального развития рекомендовал Раде уволить членов ЦИК.

А 10 сентября Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИК.