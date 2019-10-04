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  • Для выборов на Донбассе необходима безопасность и законодательство, - глава ЦИКа Диденко
04 октября 2019, пятница, 20:32 160
Политика 2019-10-04T20:34:02+03:00
Українські Новини
Для выборов на Донбассе необходима безопасность и законодательство, - глава ЦИКа Диденко

Для выборов на Донбассе необходима безопасность и законодательство, - глава ЦИКа Диденко

ЦИК
ЦИК

Новоизбранный председатель новоназначенной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявляет, что для проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей необходимы условия по безопасности и специальное законодательство.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия, в том числе по безопасности. И главное - это вопрос законодательства. Поэтому вопрос выборов на временно оккупированных территориях - это вопрос к законодателю. ЦИК является правоприменительным органом. Мы не можем допускать и гадать сейчас. Если и когда решение будет принято, тогда будем его оценивать", - сказал он.

В пятницу Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

ЦИК избрал своим председателем Диденко (квота "Слуги народа"), его заместителями - Сергея Дубовика ("Оппозиционная платформа - За життя") и Виталия Плукара ("Слуга народа"), а секретарем комиссии - Елену Гатауллину ("Слуга народа").

Все представители "Слуги народа" в руководстве нового Центризбиркома ранее были связаны с партией "УДАР "Виталия Кличко".

У троих из четырех членов нового ЦИКа на руководящих должностях есть опыт работы в комиссии.

Предыдущий состав ЦИКа был назначен в сентябре 2018 года и провел в 2019 году президентские и внеочередные парламентские выборы.

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