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16 сентября 2019, понедельник, 13:10 107
Президент 2019-09-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
Состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным, - Богдан

Состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным, - Богдан

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал роспуск Верховной Радой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 13 сентября, заявив, что ее состав был политически ангажированным, формировался на нечестных условиях и кадровый состав необходимо было менять.

Об этом он сказал в интервью "BBC Украина", передают Українські Новини.

"Путь к прекрасному бесконечен. Каждая последующая ЦИК должно быть все лучшей и лучшей, а чтобы сделать прекрасной ЦИК - мы должны все чаще и чаще менять ее кадровый состав", - ответил Богдан на вопрос о том, зачем было распускать комиссию, которая по оценкам международных наблюдателей, организовала демократические президентские и парламентские выборы.

На замечание журналиста, что многие считают такое решение узурпацией власти, Богдан заявил, что в своем решении команда Президента Владимир Зеленского опиралась на социологию.

"Многие говорили о "президенте-кукле", "бесхарактерном", "клоуне" и так далее. Какая-то часть общества недовольна Президентом и что-то говорит. Важно другое: все, что мы делаем, делаем на основании социологических исследований. Мы ничего не делаем, пока не убедимся, что общество этого требует", - заверил глава Офиса Президента.

При этом Богдан выразил убеждение, что "ЦИК формировалась на нечестных паритетных условиях" и ее члены "были политически ангажированы", хотя признал, что этот состав был лучше предыдущих, однако "принимал политические решения".

Как сообщали Українські Новини, Арахамия опроверг заявления Вакарчука и заявил, что среди кандидатов в члены ЦИК "слуг народа" нет.

10 сентября Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИК.

Больше новостей о: ЦИК Центральная избирательная комиссия Партия "Слуга народа" Андрей Богдан

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