Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Об этом говорится в размещенной в среду на сайте Белого дома стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля, передают Українські Новини.

"Много говорят о сыне Байдена. Что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастал, что прекратил расследование, так что если вы можете взглянуть на это... Для меня это звучит ужасно", - сказал Трамп Зеленскому.

До этого Трамп попросил Зеленского разобраться с ролью Украины в американских президентских выборах 2016 года.

"Бывший посол США, женщина, – это плохая новость, и люди, с которыми она имела дело в Украине, – тоже были плохими новостями, так что я просто хочу, чтобы вы знали это", - сказал Трамп и сразу же после этих слов вспомнил дело Байдена.

В ответ Зеленский заявил, что у него большинство в парламенте и следующий генпрокурор будет на 100% его человеком.

"Он или она посмотрят на ситуацию, особенно относительно компании, которую вы упомянули в этом контексте. Вопрос о расследовании дела является вопросом восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы попросить вас, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это было бы очень полезным для расследования, чтобы убедиться, что мы обеспечиваем правосудие для нашей страны с учетом посла США в Украине, насколько я помню ее имя было Йованович", - ответил он.

Трамп призвал украинские власти к сотрудничеству.

"Я попрошу мистера Джулиани позвонить вам, и также будет разговор с генеральным прокурором Барром, и мы доберемся до сути", - сказал он.

После этого Трамп выразил уверенность в том, что украинская экономика будет расти.

О военной помощи США Украине, как предполагали СМИ, в разговоре речи не было.

Ранее американское издание New York Times рассказало о роли, которую играл в Украине нынешний кандидат в президенты США Джо Байден во время занимания должности вице-президента, заместителя Барака Обамы. Также в материале говорилось о заработке его сына Байдена в украинской газовой компании Burisma

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября в США объявили о начале процедуры импичмента Президента Дональда Трампа.

Тем временем Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

В среду, 25 сентября, Зеленский и Трамп проведут встречу в США на полях Генеральной ассамблеи ООН.