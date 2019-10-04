Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відреагував на фразу Президента Володимира Зеленського, сказану в розмові з Президентом США Дональдом Трампом, про те, що "новий генрокурор - 100% його людина", заявивши, що нова ГПУ буде відкритою.\r\nПро це Рябошапка сказав на прес-конференції, передають Українські Новини\r\n"Справи покажуть (мою незаангажованість). Наша Генпрокуратура буде відкритою і прозорою... Словами переконати нікого не можна", - сказав генеральний прокурор.\r\nРябошапка обіцяє бути об'єктивним і вважає, що його справи на посаді генпрокурора доведуть це.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка анонсував новини у справі Петра Порошенка.\r\nТакож Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.\r\nКрім того, Рябошапка заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура перебуває поза політикою і бізнесом.\r\n29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n