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04 жовтня 2019, пʼятниця, 17:11 245
Судова влада 2019-10-04T17:31:58+03:00
Українські Новини
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора

Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора

Руслан Рябошапка і Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка і Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відреагував на фразу Президента Володимира Зеленського, сказану в розмові з Президентом США Дональдом Трампом, про те, що "новий генрокурор - 100% його людина", заявивши, що нова ГПУ буде відкритою.

Про це Рябошапка сказав на прес-конференції, передають Українські Новини

"Справи покажуть (мою незаангажованість). Наша Генпрокуратура буде відкритою і прозорою... Словами переконати нікого не можна", - сказав генеральний прокурор.

Рябошапка обіцяє бути об'єктивним і вважає, що його справи на посаді генпрокурора доведуть це.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка анонсував новини у справі Петра Порошенка.

Також Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.

Крім того, Рябошапка заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура перебуває поза політикою і бізнесом.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.

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